Jakie barwy nosisz? Ulubiony kolor zdradza prawdę na twój temat

Czerwień to kolor z palety ciepłych barw. Kiedyś był odcieniem należącym wyłącznie do władców. Dziś jest kolorem pasji, miłości i energii. To ognisty odcień, który może wywoływać silne emocje, zarówno pozytywne (miłość, entuzjazm), jak i negatywne (agresja, ryzyko). Jeśli to właśnie czerwień jest ci najbliższa, jesteś osobą uczuciową i z łatwością potrafisz zaprezentować swoje wdzięki.