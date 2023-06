Jako dziecko przeżył wielką tragedię. Na jego oczach zmarła matka

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Brzęczek przyznał, że Błaszczykowski przez wiele lat nie wspominał o tragedii. Szczera rozmowa odbyła się dopiero 12 lat od śmieci matki. - Przez lata tak do końca nie byliśmy świadomi, co on czuje i co on z tej tragedii pamięta. Dopiero po latach, gdy grał już za granicą, więcej o tym porozmawialiśmy. To było dla mnie szokujące, jakie rzeczy pamiętał. Opowiedział mi wszystko ze szczegółami. Pokazał, jak dokładnie to wyglądało. To było dla mnie niewiarygodne. Świadczyło to o tym, jak on to wszystko w sobie trzymał - mówił Brzęczek.