Jej dzieciństwo nie było bajkowe. Ojca widywała rzadko kiedy

Helena Deeds o dzieciństwie

Helena Deeds wychowywała się na wsi, a jej ojciec dojeżdżał do pracy do Wrocławia. Z tego też względu nie mógł zbyt często odwiedzać rodziny, co wspominała w jednym z ostatnich wywiadów. Jak ujawniła, ojciec nigdy nie przyjął legitymacji komunistycznej, co wpłynęło na traktowanie jej rodziny przez innych.