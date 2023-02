Jej głosem mówiła "Pszczółka Maja". Tak dziś żyje Ewa Złotowska

Ojciec aktorki, Jerzy Złotowski zginął od kuli snajpera ostatniego dnia Powstania Warszawskiego, a pogrążona w żałobie matka wyjechała do Zakopanego, gdzie 8 lutego 1945 roku na świat przyszła ich córka - Ewa. Co ciekawe, w akcie urodzenia aktorki wpisano Warszawę. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów - ze względu na doświadczenia wojenne, jej matka "nie miała głowy do formalności".