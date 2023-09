Jej nowe zdjęcie zachwyciło fanów. "Aż nie można się napatrzeć"

Teresa Werner należy do grona najpopularniejszych gwiazd muzyki rozrywkowej. "Serce gorące", "Dałabym ci dała" czy "Nie traćmy nawet dnia" to tylko kilka hitów jej autorstwa, które zdobyły serca jej fanów. Tych ma naprawdę sporo, ponieważ na samym Instagramie obserwuje ją 118 tys. osób. To właśnie tam Werner dzieli się zdjęciami z życia prywatnego i zawodowego, które wzbudzają u jej wielbicieli niemały zachwyt.