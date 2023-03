Jej twarz zobaczy 300 tys. osób dziennie. Roxie podbija USA

Reklama warta miliony dolarów

Niektórzy pytają - po co tyle hałasu, to przecież tylko reklama... Ale za to jaka! Największy bilbord Times Square to równocześnie największy interaktywny bilbord w Ameryce. I najdroższy... Szacuje się, że wynajęcie powierzchni reklamowej na okres czterech tygodni przekracza kwotę 2,5 miliona dolarów. Właścicielem bilbordu jest Vornado Realty Trust, a agentem sprzedaży powierzchni reklamowej został Clear Channel Outdoor. Google zareklamowało się na nim jako pierwszy promując system Android.