Jest w związki i fantazjuje o innych. Psycholożka: To dość powszechne zjawisko

– Powiedziałam mu, że nie chcę słuchać takich tekstów. Uspokoił się na jakiś czas, ale potem znowu zaczął i to jeszcze intensywniej. Kiedy mijaliśmy jakąś atrakcyjną dziewczynę na ulicy, rzucał, że "może ona mi się podoba i moglibyśmy spróbować we trójkę?". Z czasem stało się to bardzo męczące. On oczywiście się upierał, że takie fantazje to nic złego. No może i nie, ale kiedy widzi, że mnie to denerwuje, to musi mi ciśnienie podnosić? Nic dziwnego, że związek zaczął się nam psuć, na seks też już nie miałam z nim ochoty, bo ciągle słyszałam o tych kobietach. Dla mnie to był jasny sygnał, że nie traktuje mnie poważnie. A jak się skończyło? Tyle fantazjował o innych, że wreszcie wylądował w łóżku z przyjaciółką. Ale przynajmniej nie moją. Oczywiście się pożegnaliśmy… więc może jednak trzeba trochę nad tymi marzeniami panować - kończy Sylwia.