Joanna Racewicz cała na czerwono. Postawiła na elegancki look

Tym razem Racewicz pokazała, jak ubrała się na plan programu publicystycznego. Było elegancko, ale z pewnością nie nudno . Dziennikarka zwracała na siebie uwagę przede wszystkim ze względu na kolor stroju – intensywną, krwistą czerwień . To nie pierwszy raz, kiedy postawiła na ten odcień, co oznacza, że czuje się w nim jak ryba w wodzie.

Joanna Racewicz postawiła na strój w duchu "power dressingu", tj. czerwony garnitur . Model charakteryzował się marynarką o prostym kroju i spodniami z wysokim stanem oraz lekko rozszerzającymi się nogawkami. Co dziennikarka włożyła pod spód? Zrezygnowała z oczywistego wyboru, jakim jest gładka bluzka w bieli lub czerni. Zdecydowała się natomiast na czerwony model w różnokolorowe, kwieciste wzory. Ryzyko w tym wypadku się opłaciło.

Buty domknęły ten monochromatyczny look. Joanna Racewicz wybrała czerwone czółenka na obcasach ze stosunkowo zaokrąglonymi noskami . Dawno nie widzieliśmy takiego modelu, gdyż od wielu sezonów w trendach rządzą spiczaste czubki.

