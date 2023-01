Jolanta Kwaśniewska spotkała się z Ołeną Zełenską. Zdjęcia obiegły sieć

Tego samego dnia Zełenska wygłosiła mowę, w której poruszyła m.in. problem zapędów Rosji do rozszerzania wojny na inne kraje. Przekonywała słuchaczy do tego, że agresor "nie zamierza ograniczyć się wyłącznie do granic Ukrainy". - Ta wojna może się rozszerzyć - podkreśliła podczas wystąpienia.