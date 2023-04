Justyna Wydrzyńska w Parlamencie Europejskim. Pokazała tabletki poronne i cewnik Foleya

Justyna Wydrzyńska w walce o prawa kobiet

O Justynie Wydrzyńskiej zrobiło się głośno, gdy do mediów dotarła informacja, że działaczka Aborcyjnego Dream Teamu przekazała pewnej kobiecie tabletki poronne. Pani Anna sama zwróciła się do niej z prośbą o pomoc. Żyła w przemocowym związku, dlatego nie była gotowa, by zostać mamą.