Już nie wachlarze. Nowy, kontrowersyjny trend w stylizacji rzęs

"Manga lashes" – nowy trend w stylizacji rzęs, który podbija TikToka

"Manga lashes" to stylizacja rzęs nawiązująca do wyglądu postaci z japońskich komiksów. Wykonuje się ją, przyklejając długie kępki rzęs w znacznej od siebie odległości. W ten sposób tworzy się spiczasty efekt. Widoczna różna długość rzęs jest w tym wypadku pożądana. Dolne rzęsy można również uzupełnić kilkoma krótszymi kępkami bądź sklejając te naturalne przy pomocy tuszu do rzęs. Stylizację pokazała w jednym z filmików m.in. Hayley Bui, której profil obserwuje 2,3 miliona użytkowników TikToka.