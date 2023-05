Już tak nie wygląda. Wkroczyła na czerwony dywan w Cannes w szalonej fryzurze

16 maja swoje oficjalne otwarcie miał 76. Festiwal Filmowy w Cannes . Wielkie święto kina jest jednocześnie wielkim świętem mody. W końcu każda gwiazda chce zachwycić na czerwonym dywanie. W pierwszym dniu udało się to już takim aktorkom, jak Caterine Zeta-Jones i Uma Thurman oraz modelkom – Naomi Campbell oraz Alessandrze Ambrosio .

Z kolei Helen Mirren zaskoczyła i sprawiła, że wszyscy się za nią oglądali. 77-letnia aktorka nie od dziś znana jest z odważnych wyborów modowych . Lecz jej zamiłowanie do ekstrawagancji poszło jeszcze o krok dalej. Tym razem to fryzura Mirren przyciągała wzrok bardziej niż jej kreacja.

Helen Mirren zaprezentowała się na czerwonym dywanie w Cannes w niebieskiej fryzurze . Uwagę zwraca fakt, iż jej włosy nie były jednolicie zafarbowane, lecz miały różne odcienie – od subtelnych po intensywne i od chłodnych po ciepłe. 77-latka upięła kosmyki do góry, by uzyskać nieco niedbały, chaotyczny efekt . W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy.

Skąd wybór takiego koloru na włosach? Odpowiedź jest prosta – miał pasować do sukni. Posągowa kreacja Helen Mirren charakteryzowała się długimi rękawami, dostojnym dekoltem w kształcie rozciągniętej litery "V" oraz licznymi zakładkami i załamaniami w materiale, które sprawiały, że suknia żywo pracowała na ciele gwiazdy, a jednocześnie pięknie podkreślała jej figurę. Uzupełnieniem całości była srebrna biżuteria.

