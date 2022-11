Karina z "Chłopaków do wzięcia" ma martwy ząb. Przejdzie metamorfozę

Karina Koch postanowiła zrobić porządek z zębem. Może liczyć na wsparcie

W pierwszych słowach uczestniczka programu "Chłopaki do wzięcia" przyznała, że pewne problemy z zębami miała już od dziecka. Kobieta wyznaje, że jej zęby są wrażliwe i mocno ukorzenione, przez co wymagają odpowiedniego traktowania. Kiedyś jeden z nich został złamany i nadsztukowany w taki sposób, że Karina nie mogła się swobodnie uśmiechać, nie ukazując przy tym nieestetycznego fragmentu zęba. Stwierdziła, że najwyższy czas zająć się sobą i w końcu bez wstydu uśmiechać się od ucha do ucha.