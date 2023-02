Partnerka Stefana z "Chłopaków do wzięcia" ma dość. "Nie da się żyć w trójkącie"

Z odpowiedzi na Facebooku wynikało, że powodem takiego działania był konflikt Kariny z Aldoną, partnerką Stefana. "Ona mi się nagrywa i mnie obraża z jego telefonu, a on na to pozwala, pomimo że prosiłam go wielokrotnie, że nie chcę kontaktu z tą dziewczyną... i do mnie na podwórko z nią przychodzi i ja, by nie mieć awantury, nie wychodzę z domu. To już przesada" - pisała jednemu z komentatorów.