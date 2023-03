Karina z "Chłopaków do wzięcia" pokazała się w bikini. "Miss Poland"

Aldona zaprzeczyła zarzutom na TikToku. - To nie jest tak, że my tam przychodzimy i jej pod oknami stoimy, czy coś takiego. Tam mieszkają rodzice Stefana i on chodzi do rodziców. Chyba ma prawo (...), a że Karina tam mieszka, no to pech - powiedziała i dodała: - Tak się nie da żyć. Nie da się żyć w trójkącie.