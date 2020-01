Karolina Szostak wspiera akcję na rzecz zwierząt, które ucierpiały w pożarach w Australii

Przez pożary Australia bezpowrotnie straciła już kilka gatunków flory i fauny. Wstępnie oszacowano, że zginęło około 30 proc. tylko jednej kolonii koali na północno-wschodnim wybrzeżu kraju. Teraz Karolina Szostak poinformowała, że weźmie udział w akcji, na rzecz zwierząt, które ucierpiały.



Karolina Szostak udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotografię, na której pozuje bez makijażu. Warto podkreślić, że to rzadki widok u znanych osób. Prezenterka w naturalnej wersji wygląda znakomicie. Po prostu młodo i świeżo. Być może stoi za tym dieta owocowo-warzywna doktor Dąbrowskiej, dzięki której schudła aż 30 kilogramów. Jedno jest pewne, że odkąd przeszła spektakularną metamorfozę, lepiej czuje się we własnej skórze. Komentarze pod postem tylko potwierdzają te słowa. "Prawdziwa piękność", "Wyglądasz jak księżniczka", "Jesteś piękna i cudowna" - czytamy.

Karolina Szostak bierze udział w akcji na rzecz zwierząt

Przy okazji do zdjęcia dodała również opis, z którego wynika, że będziemy mogli ją spotkać w najbliższy piątek w Galerii Młociny. Dziennikarka bierze udział w akcji na rzecz zwierząt, które ucierpiały w pożarach w Australii. "Do zobaczenia już w piątek między 16:00 a 20:00 i w sobotę między 10:00 a 20:00 w Galerii Młociny na 'Wielkiej wyprzedaży szaf influencerów' organizowanej we współpracy Less na rzecz zwierząt, które ucierpiały w pożarach w Australii" - napisała.