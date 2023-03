Katarzyna Dowbor dostała prezent od ekipy. Chwali się w sieci

Dowbor ujawniała jakiś czas temu w mediach, jak wyglądają kulisy współpracy z ekipą "Naszego nowego domu". - Jeśli praca idzie w miarę sprawnie, to po 10-12 godzinach ekipa idzie się przespać. Jeśli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje i robią te wykończeniowe rzeczy, no tu trzeba zbić kołek, tu zawiesić obrazek… Oni w ogóle nie śpią, dopiero nad ranem wracają do domów. 12 godzin to taki standard, ale bywa też 15. Te pięć dni to czas ogromnego spięcia dla ekipy budowlanej, ale też filmowej - mówiła Katarzyna Dowbor w wywiadzie z Pomponikiem.