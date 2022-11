Katarzyna Figura wyznała, z kim zamieszkała po rozwodzie. "Nie wiem, co będzie dalej"

- To był mój jedyny ratunek i tak też później to zostało przez sąd określone, że miałam prawo do postąpienia w taki sposób, czyli do wystąpienia publicznego, dlatego, że czyniłam to w obronie zdrowia i życia moich dzieci i moim własnym. Przepraszam, to jest strasznie mocne - przyznała.