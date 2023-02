Katarzynie Dowbor zadano pytanie o sprzedaż wyremontowanych domów. "Byłam zszokowana"

- Z takimi problemami, z jakimi my byśmy nie chcieli się zmierzyć. To znaczy z taką beznadzieją, bo kiedy nie ma się gdzie mieszkać, kiedy nie ma się swojego miejsca na ziemi, kiedy nie ma się ciepła, które my na co dzień mamy. Kiedy pomyślimy o ludziach, którzy nie mają takiego miejsca lub nie chcą do takiego miejsca wracać. Ja spotykam dzieci, które mówią mi, że po remoncie kochają dom, ale kiedyś robiły wszystko by jak najpóźniej do niego wrócić ze szkoły, bo było zimno, dom był zaniedbany - powiedziała.