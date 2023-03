Kobiety ją uwielbiają. Pielęgniarka ostrzega przed jej noszeniem

Pielęgniarka ostrzega przed gadżetem do włosów

O jaki gadżet dokładnie chodzi? Natalie pokazała się w swoim filmiku we włosach spiętych w klamrę, która była bardzo modna w latach 90. i niedawno znów powróciła. Studentka pielęgniarstwa ostrzegła, że jeżeli dziewczyny mają we włosach taką klamrę, ale wchodzą do samochodu, powinny ją zdjąć oraz zamienić np. na elastyczną opaskę.