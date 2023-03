Kobiety uwielbiają ten gadżet do włosów. Pielęgniarka bija na alarm

Studentka pielęgniarstwa Natalie Kate ostrzegła dziewczyny w filmiku na TikToku przed pewnym gadżetem do włosów. Od dłuższego czasu jest on naprawdę popularny, a okazuje się, że może wywołać ogromną krzywdę.

Spinki, gumki, opaski czy klamry - gadżety do włosów są obecnie bardzo popularne, bo świetnie uzupełniają stylizację, którą mogą także "podkręcić". Okazuje się jednak, że przy niektórych z nich trzeba zachować wyjątkową uwagę. Natalie Kate, która jest studentką pielęgniarstwa, poinformowała o tym inne dziewczyny na swoim profilu na TikToku.

Pielęgniarka ostrzega przed klamrą do włosów

O jaki gadżet dokładnie chodzi? Natalie pokazała się w swoim filmiku we włosach spiętych w klamrę, która była bardzo modna w latach 90. i niedawno znów powróciła. Studentka pielęgniarstwa ostrzegła, że jeżeli dziewczyny mają we włosach taką klamrę, ale wchodzą do samochodu, powinny ją zdjąć oraz zamienić np. na elastyczną opaskę.

- Jeśli wsiadasz do auta, a twoje włosy są spięte klamrą, pamiętaj, aby przed rozpoczęciem jazdy wyciągnąć ją z włosów. Jeżeli tego nie zrobisz, a ulegniesz wypadkowi, dosłownie się na nią nadziejesz - słyszymy na filmiku Natalie Kate.

Wideo pielęgniarki zostało odtworzone ponad cztery miliony razy, a w komentarzach użytkowniczki TikToka dziękują jej za takie ostrzeżenie. Co więcej, praktycznie każda z nich nigdy nie zawracała na to uwagi i prowadziła auto we włosach spiętych w klamrę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czego młodzi ludzie poszukują na TikToku? Będziecie zaskoczeni

Lekarz skomentował nagranie pielęgniarki

Wśród osób komentujących tiktokowe nagranie Natalie Kate znalazł się także australijski lekarz dr Zac Turner. Specjalista wyjaśnił, że ryzyko urazu, o którym wspomniała Natalie, zależy od rodzaju klamry, a przede wszystkim tego, z jakiego materiału została wykonana.

"Najbardziej niebezpieczne są te grzebyki do włosów, które mają w środku metalowe elementy. To najczęściej gadżety ozdobione diamencikami albo perłami. Zwykłe, plastikowe klamry są bezpieczne i w razie wypadku po prostu się złamią" - skomentował.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!