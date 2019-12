Kobiety zostają w domach. Niektóre z nich są nazywane "leniami"

"Dlaczego młode kobiety na utrzymaniu rodziców są uważane za lenie, a kury domowe na utrzymaniu mężów – nie?" – brzmi pytanie, które wzbudza wiele emocji.

Natomiast zamężne kobiety, które są na utrzymaniu partnerów, wyręczają swojego męża w obowiązkach domowych, by ten mógł odpocząć po pracy. "Bo kobieta powinna iść do pracy albo wyjść za mąż. Nikt nie może mieć za dobrze" – dodał inny.

Pojawił się też głos kobiecy: "Kiedyś też myślałam, że jak ktoś zostaje w domu, to jest leniwy i nic nie robi. Do momentu, aż sama nie siedziałam w domu. Taka narobiona to chyba w życiu nie byłam. Teraz pracuję i ani myślę zazdrościć tym, które zostają w domu".