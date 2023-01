Koniec ze szminkami. Czy warto zdecydować się na makijaż permanentny ust?

Jak wygląda zabieg permanentnego makijażu ust?

Permanentny makijaż ust jest zabiegiem inwazyjnym, który wykonuje linergistka lub linergista. Polega na umieszczeniu barwnika płytko pod skórą za pomocą specjalnego przyrządu z igłą (mikropigmentacja). Najpierw wyszkolona pracownica lub pracownik przeprowadzają wywiad zdrowotny – może być w formie wypełnianej ankiety. Kiedy wykluczone są wszystkie przeciwwskazania, przechodzi się do omówienia oczekiwań. Wtedy także wybierany jest kolor barwnika – powinien być odpowiednio dobrany to do typu cery, koloru oczu i włosów – najlepiej, by był po prostu zbliżony do naturalnego koloru ust.