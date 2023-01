Korzysta z zabiegów medycyny estetycznej? "Czasami twarz się po tym nie rusza"

- Nie korzystam z wypełniania. Z pielęgnacji czy z lasera korzystam, ale nie mogę nic sobie wstrzyknąć, bo muszę mieć pełną mimikę. A z tego, co widzę lub widziałam, czasami twarz się po tym nie rusza. Aczkolwiek można z tego zrobić walor, bo widziałam ostatnio "Biały Lotos" (serial - przyp. red.) i tam aktorka wspaniale to wykorzystała, więc to jest możliwe - powiedziała Kulesza w rozmowie z dziennikarką cozatydzien.tvn.pl.