Kosmetyki z filtrem – codzienny sprzymierzeniec w pielęgnacji skóry. Nie tylko na lato!

Nie należy unikać słońca za wszelką cenę. W końcu to ono wspiera wytwarzanie tak istotnej dla organizmu witaminy D. Ważne jednak, by z kąpieli słonecznych korzystać z rozsądkiem. Promieniowanie UVA, które stanowi 95% promieniowania słonecznego, jest przyczyną fotostarzenia się skóry, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do rozwoju nowotworu skóry. Co ważne – jego natężenie nie zmienia się na przestrzeni roku i nie jest ograniczane przez szkło czy chmury. Pozostałe 5% to promieniowanie UVB, najsilniejsze latem. Odpowiada za powstawanie opalenizny, ale też za bolesne poparzenia słoneczne i zmiany nowotworowe.