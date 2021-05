Kosmiczny połysk i spojrzenie warte miliony! Testujemy kosmetyki z programu "Daj się odmienić"

Odrobina różu FEEL THE BLUSH w odcieniu peony oraz ryżowego pudru WONDER MATCH LOOSE POWDER RICE stanowiła idealne wykończenie make-upu. Z racji tego, że puder jest transparentny, nie pozostawia widocznych śladów na twarzy. Przy okazji doskonale matuje i utrwala makijaż na cały dzień. Jest bardzo lekki, przez co nie zatyka porów, a do tego ma etykietę vegan friendly. Czego chcieć więcej? Może odrobiny pomadki w płynie z zestawu OH! MY LIPS, która zaakcentowała usta i trzymała się na nich naprawdę długo. Nie mogłam oprzeć się temu, by położyć na nią jeszcze mój ulubiony błyszczyk OH! MY LIPS powiększający usta. Gwiazdą specjalną mojego kolorowego smoky eye była matująco-odświeżająca mgiełka LONG-LASTING MIST z kwasem hialuronowym, biokokosem i glinką wulkaniczną. Nie tylko utrwala make-up, ale też chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, a co ważne, jest przyjazna dla zwierząt.