Kosztują grosze. Doprowadzą rybiki do szału

Kup za grosze, a zapomnisz o rybikach

Okazuje się, że sposób na pozbycie się rybików jest banalnie prosty. Wystarczy kupić kulki naftalinowe, które służą ludziom również do odstraszania moli, a nawet kretów czy gołębi. Są niewielkie (podobne do ziarna grochu) i białe. Na różnych stronach internetowych można je kupić w cenie od 1,50 do 5 złotych za opakowanie nawet do 100 gram. Jest to zatem groszowa inwestycja, a naprawdę skuteczna.