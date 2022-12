Królowa Letizia zaliczyła modową wpadkę. Stylizacja piękna, ale buty do wymiany

Królowa Letizia zaliczyła modową wpadkę

Wszystko było pięknie, do pewnego momentu. Komplet w kolorze fuksji, złożony z płaszcza przed kolano, spodni cygaretek oraz eleganckiej bluzki pod spodem. Do tego - czarny pasek, delikatna biżuteria (zarówno srebrna, jak i złota, co jest teraz bardzo w trendzie) i czarne sandałki na obcasie typu kaczuszka, które niestety zepsuły całość.