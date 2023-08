Królowa zaliczyła modową wpadkę? Buty zepsuły całą stylizację

Królowa odsłoniła ramiona

Zestawienie najgorszych stylizacji tygodnia zamyka królowa Letizia. Co tutaj poszło nie tak? Monarchini postawiła na zwiewną sukienkę maxi z czarnymi aplikacjami i wiązaniem w pasie. Dobrała do niej masywne, złote espadryle na platformie, które całkowicie nie pasowały do kreacji. Dużo lepiej wyglądałyby delikatne sandałki czy czółenka na szpilce.