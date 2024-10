Krupińska poleciała do Rzymu. Po mieście paradowała w "slip dress"

Krótka przerwa od pracy nigdy nie zaszkodzi. Paulina Krupińska zdecydowała się na wypad do Rzymu, który jest jednym z najchętniej wybieranych miast na city break. Do stolicy Włoch poleciała wraz ze swoją przyjaciółką Kamilą Szczawińską, by właśnie w tych wyjątkowych okolicznościach świętować jej urodziny.

Teraz prezenterka podzieliła się na Instagramie serią zdjęć z "wiecznego miasta". Jaki strój wybrała na zwiedzanie? Taki, który bez wątpienia przyciągał spojrzenia pozostałych przechodniów. Przyglądając się stylizacji prowadzącej "Dzień Dobry TVN", nie mamy wątpliwości, że Włochy nadal rozpieszczają letnimi temperaturami.

Kobieta w czerwieni. Paulina Krupińska zachwyca w Rzymie

Krupińska postawiła na sukienkę, która dominowała w trendach w ostatnich latach i nadal nigdzie się nie wybiera. Mowa o "slip dress", czyli subtelnej kreacji z lejącej się satyny. Prezenterka wybrała klasyczny model midi na cienkich ramiączkach. Jednak w tym przypadku całą robotę zrobił kolor – krwista czerwień, która rzuca się w oczy.

Paulina Krupińska w czerwonej kreacji

Apaszka to strzał w dziesiątkę. Elegantki kochają ten dodatek

To najlepszy dowód na to, że wystarczy tylko jeden element garderoby, by osiągnąć efekt "wow". Jednak Paulina Krupińska weszła na jeszcze wyższy level, dobierając do sukienki modne dodatki.

Warto zwrócić uwagę na buty, czyli chypre sandals od Hermès, które były najchętniej wybieranym modelem minionego lata. Ponadto look został uzupełniony klasyczną torebką bagietką oraz wzorzystą apaszką, którą można nosić nie tylko na szyi – dla maksymalnie stylowego efektu warto przewiązać nią włosy czy zawiązać ją przy rączce torebki.

Paulina Krupińska postawiła na modne dodatki

"Monica Bellucci, nawet bardziej atrakcyjna", "W tej czerwieni ogień", "Piękna Polka w pięknym miejscu", "Wyglądasz bosko", "Lady in red", "Zawsze kobieco , elegancko i z klasą" – piszą zachwyceni fani w sekcji komentarzy pod postem.

