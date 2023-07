Która najpiękniejsza? Przegląd stylizacji Margot Robbie w stylu Barbie

Model Schiaparelli Haute Couture utrzymany w stylu lat 60. nawiązywał do lalki Barbie z tego samego okresu o nazwie "Solo in the spotlight". Tubę z połyskiem wieńczył teatralny tiul, długie rękawice i kolia. Chapeau bas dla aktorki i jej stylisty za cześć, jaką oddali modzie minionych dekad, a przy tym odczarowali styl lalki Barbie – prawdziwej koneserki stylu, nie tylko różu.