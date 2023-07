Kupiły psy z pseudohodowli. Teraz walczą o ich zdrowie

Na przywrócenie ukochanego pupila do zdrowia Patrycja wydała do tej pory 18 tysięcy złotych. - Lusio ma już za sobą jedną operację. Czeka go jednak kolejna, bo niedawno zdiagnozowano u niego steroidozależne zapalenie tętnic i opon mózgowych. Mimo że ma już ponad rok, wciąż nie może przytyć. Odkąd wzięliśmy go do domu przyjmuje leki, żeby sprawnie funkcjonować. Szacujemy, że całkowite koszty leczenia wyniosą 30 tys. zł - dodaje.