Kurzajewski wyruszył w samotną podróż. Pobył z ukochaną jedynie dzień

Nie tak dawno Maciej Kurzajewski wsiadł w samolot, aby dolecieć do Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej znalazła się Katarzyna Cichopek. Jak wiadomo, Kurzajewski zawitał do Polski później niż celebrytka. Okazuje się, że pobył z partnerką jeden dzień w kraju, a teraz... wyleciał solo do Włoch.