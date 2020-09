Kwas mlekowy. Czy stosowałaś ten środek do pielęgnacji twarzy? Świetnie sprawdzi się przy cerze wrażliwej

Kwas mlekowy – czym jest?

Kwas mlekowy pojawia się naturalnie w organizmie, dlatego też uznawany jest za najbezpieczniejszy kwas stosowany w kosmetyce. Należy także do grupy kwasów AHA , czyli kwasów owocowych. W kosmetyce kwas mlekowy wykorzystywany jest ze względu na swoją biologiczną aktywność, ponieważ pozyskuje się go w procesie fermentacji bakterii mlekowych oraz cukru. Wykazuje silne właściwości nawadniające, które utrzymują poziom wilgoci w skórze.

Kwas mlekowy – jakie wykazuje działanie?

Kwas mlekowy – jak go stosować?

Kwas mlekowy może być stosowany cały rok bez żadnych obaw. Przy mniejszym stężeniu najlepiej używać go jako serum na noc, a następnie sięgnij po ulubiony krem. W przypadku peelingu kwestia pozostaje indywidualna i dopasowana do potrzeb konkretnej cery. Wybierając kwas mlekowy w większym stężeniu niż 10% możesz używać go zamiennie z dotychczasowym produktem do złuszczania. Pamiętaj, że najlepiej stosować 1 raz na tydzień albo 2 tygodnie. W trakcie korzystania z kwasu mlekowego, dokładnie obserwuj twarz.