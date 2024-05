Kwaśniewska pokazała sweter na wiosnę. Teraz nie ma modniejszego

Od wielu sezonów jest na szczycie listy wiosenno-letnich trendów. Rządzi zarówno na ulicach światowych stolic mody, jak i nadmorskich kurortów. Sweter w paski to absolutny klasyk, który nie wychodzi z mody. Na dziesiątki różnych sposobów noszą go nie tylko polskie gwiazdy, ale i zagraniczne miłośniczki trendów.

Kwaśniewska spędzała weekend w towarzystwie Marty Wierzbickiej (ona też zdecydowała się na paski!), a kadrami podzieliła się za pośrednictwem Instagrama. Sweter w stylu Kwaśniewskiej możesz zestawić z jeansowymi szortami oraz basicowym T-shirtem albo zarzucić go na satynową sukienkę mini. Wszystkie chwyty dozwolone.

Ostatnio pochwaliła się codzienną stylówką, w której pierwsze skrzypce zagrał czerwono-biały sweter w poziome pasy. Model z kapturem zestawiła z szerokim jeansami (najgorętszy trend na wiosnę 2024), trampkami i oliwkową kurtką z kieszeniami. Zwieńczeniem była fioletowa torebka, która kontrastowała ze sweterkiem. Gotowa inspiracja na co dzień, z łatwością odtworzysz tę stylizację.

