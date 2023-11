Kwiat na szczęście. Jak dbać o grubosza?

Aby cieszyć się ładnym wyglądem i błyszczącymi liśćmi, drzewko szczęścia należy regularnie nawozić preparatem dodawanym do wody do podlewania. Podajemy go co cztery tygodnie w okresie od wiosny do jesieni. Można też użyć domowego sposobu i podsypywać grubosza wysuszonymi fusami po kawie.