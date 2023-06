Lekarze odkryli, co czujemy przed śmiercią. Zebrane przez nich dane mogą dawać do myślenia

Śmierć to jedna z największych tajemnic tego świata. Często zastanawiamy się, co się z nami stanie, gdy w końcu nadejdzie koniec. Okazało się, że lekarze odkryli, co czujemy chwilę przed utratą życia. To, co ustalili, może zaskakiwać.

Wydawać by się mogło, że badając śmierć od wieków, będziemy mieli o niej trochę więcej informacji. Niestety jest to wciąż ogromna zagadka dla każdego z nas. Niedawno jednak lekarzom z Louisville w Kentucky udało się ustalić, co czujemy w swoich ostatnich chwilach. Coś nam się wydaje, że te informacje mogą wiele zmienić.

Czy można rozwikłać tajemnicę śmierci?

W pewnym sensie śmierć to nieodłączna część naszego życia. Wiele osób spotyka się z nią na co dzień. Przychodzi czas, gdy musimy pożegnać się z bliskimi, idolami, nawet z ukochanymi zwierzakami.

Niestety wciąż na jej temat jest więcej pytań niż odpowiedzi. Nawet mając do dyspozycji najlepszy sprzęt i specjalistów, trudno jest poznać prawdę o tym, co dzieje się, gdy w końcu nadchodzi nasz czas. Cześć osób wierzy, że się na nowo odradzamy. Inni zaś są przekonani, że wędrujemy do lepszego świata. Wszystko to są jednak domysły niepodparte naukowymi dowodami.

Każdy z nas ma jednak nadzieję, że śmierć "upomni" się po niego jak najpóźniej. W końcu jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia na tym świecie.

Co czujemy po śmierci?

Okazuje się jednak, że lekarze z Louisville w Kentucky przez przypadek odkryli, co pacjenci czują przed śmiercią. Jakiś czas temu zgłosił się do nich pacjent z padaczką. Specjaliści, by móc zdecydować o leczeniu, postanowili podłączyć go pod aparaturę EEG. To bezinwazyjne badanie wykonywane za pomocą elektroencefalografu, które pomaga lekarzom ocenić aktywność mózgu.

Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Specjaliści zauważyli jednak, że urządzenie zebrało dane tuż przed i chwilę po śmierci pacjenta. Z badania jasno wynikało, że mózgowi 87-latka wydawało się, że śni lub powrócił myślami do swoich wspomnień. Lekarze podkreślili, że informacje, które zebrali pokazują, że odszedł w spokoju, co może sugerować, że nie odczuwał również bólu.

Czy to oznacza, że każdy z nas na chwilę przed śmiercią nie będzie nic czuł? Na to pytanie niestety wciąż trudno jest odpowiedzieć. Z całą pewnością jednak naukowcy wciąż będą zgłębiać ten temat.

