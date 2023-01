Lenka i Jan Klimentowie nie ochrzcili syna. "Też nie miałam nigdy chrztu i żyję"

- To jest tak, że ja jestem chrześcijaninem, Lenka nie, moi bracia też nie. To nie budzi w nas emocji, to nie robi nam różnicy. Ja po prostu urodziłem się na Słowacji, tam był kościół, więc od razu mnie ochrzcili. (...) Moi bracia urodzili się z kolei w Czechach, a tam niemal nikt się nie decyduje na chrzest. Oczywiście są u nas ludzie religijni, ale bardzo mało. Chyba jest 90 proc. ateistów - wytłumaczył Jan Kliment w rozmowie z viva.pl.