Łukasz Nowicki wyznał prawdę o finansach. Musi zaciskać pasa

Łukasz Nowicki musi zacisnąć pasa

Nowicki wyznał, że "rozpoczęli proces redukcji potrzeb". Zamiast za granicą spędził wakacje z rodziną na wsi. - Okazuje się, że jest to możliwe. Wiem, że zabrzmi to banalnie, ale naprawdę mniej znaczy więcej, tylko trzeba w to uwierzyć. Oczywiście nie jest tak, że nie pracuję. Nadal gram w teatrze, a teraz będę grał jeszcze więcej, bo w jakiś sposób ten budżet trzeba wypełnić. Te pieniądze będą zarobione ciężką pracą, podróżami po Polsce, dużo większym wysiłkiem emocjonalnym, fizycznym, większym nakładem czasu. Ale jestem przekonany, że moja decyzja o odejściu z telewizji była dobra - podkreślał.