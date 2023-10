Ma o 13 lat młodszą żonę. Nie od razu przypadli sobie do gustu

Po roku znajomości wspólnie wybrali się na wyprawę do Gruzji, gdzie w 2007 roku postanowili wziąć ślub. Kraj okazał się dla nich niemalże drugim domem, a to sprawiło, że w 2011 roku wspólnie napisali książkę dotyczącą tradycji i życia Gruzinów. Rok później powitali na świecie syna Gustawa. Chociaż oboje byli czynni zawodowo i trudno im było znaleźć czas dla siebie, to życie rodzinne okazało się dla nich "zbawienne", a od momentu pojawienia się dzieci, o dziwo znaleźli dla siebie więcej czasu.