Magda Femme ma dorastającą córkę. Piętnastolatka to kopia sławnej mamy

Okazuje się, że córka Magdy Femme obecnie ma inny plan na swoją przyszłość. "Na moje ucho, na moje pojęcie o śpiewaniu, ona by była absolutnie gotowa na to, żeby stanąć na scenie i zaśpiewać. Natomiast to musi być jej wybór, jej chęć. Na razie ma inne plany. Chce się rozwijać, chce studiować niedługo" - zdradziła dumna mama.