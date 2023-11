Maja Hyży w neonowych "buciorach". Widać je było z daleka

Maja Hyży bez wątpienia nie należy do minimalistek . W jej stylizacjach musi się dziać. Wokalistka uwielbia szalone kroje, a także mnogość elementów, kolorów, wzorów i akcesoriów. Do takich wniosków można dojść już na pierwszy rzut oka na jej instagramowy profil obserwowany przez ponad 200 tys. osób.

Teraz Hyży opublikowała nagranie z jesiennego spaceru i jednocześnie pochwaliła się stylizacją, wobec której nie da się przejść obojętnie. A to wszystko za sprawą jednego koloru – zdecydowanie wybijającego się na pierwszy plan. "Jesień ma przepiękne barwy, które inspirują mnie do szaleństwa modowego. Trochę wyobraźni, odwagi i go girl!" – napisała piosenkarka pod postem.