Małgorzata Rozenek poczuła wiosnę. Celebrytka znowu jeździ na rowerze

- Enjoy the ride. #przeztenpieprzonyrowerwszędziesięspóźniam. Have a great day – napisała pod najnowszym zdjęciem z rowerem na swoim profilu na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Liczne komentarze od fanów

Małgorzata Rozenek nie ogarnia przepisów ruchu drogowego

- Bardzo pokochałam rower. […] Staram się załatwiać wszystkie sprawy na rowerze. Niezależnie od pogody. Jak powiedział to mój mąż, jeżeli, ktoś uważa, że jestem złym kierowcą, to znaczy, że nie widział mnie na rowerze – opowiadała niedawno Małgosia.- Ale ja uwielbiam jeździć. Szczególnie po takich ładnych uliczkach – zapewniała celebrytka.

Rozenek propaguje zdrowy styl życia

Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia z obserwatorami. Gwiazda, która w ubiegłym roku po raz trzeci została mamą, bardzo dba o zdrowy styl życia. Stosuje odpowiednią dietę, a także wróciła do treningów. Rower to kolejny sposób celebrytki na codzienną aktywność. Nie znaleźliśmy takiego samego modelu, jednak rowery podobne do modelu, jakim jeździ Małgorzata kosztują nawet 2 699 złotych. Być może ten egzemplarz został spersonalizowany specjalnie dla niej.