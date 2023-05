Marta Paszkin pokazała, jak karmi syna w miejscu publicznym. W sieci zawrzało

Marta Paszkin to jedna z uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Kobieta zakochała się z wzajemnością w rolniku pochodzącym z Dolnego Śląska, z którym niedawno stanęła nawet na ślubnym kobiercu. Celebrytka prężnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie chwali się codziennym życiem. To, co opublikowała niedawno, spotkało się ze sporym oburzeniem wśród jej fanów.