Masaż próżniowy. Jak działa na twarz i ciało? Poznaj nieinwazyjną metodę na piękno

Masaż próżniowy może być wykonany na różnych częściach ciała, dzięki czemu wspomoże regenerację skóry w wielu problematycznych miejscach. Z jego pomocą pozbędziesz się nie tylko bolesnych obrzęków, ale także polepszy się przepływ w naczyniach limfatycznych . Masaż próżniowy to zabieg polecany wszystkim tym osobom, które marzą o dotlenieniu skóry.

Masaż próżniowy – jak wygląda?

Przede wszystkim masaż próżniowy wykonywany jest przez profesjonalistę wyposażonego w specjalny sprzęt do tego celu. Na początek należy założyć specjalny kombinezon , który ułatwi masowanie i przesuwanie urządzenia po ciele. Masaż próżniowy polega na przesuwaniu końcówki w kształcie kielicha zgodnie z kierunkiem naczyń limfatycznych. Podczas całego procesu dochodzi do rozbicia komórek tłuszczowych i dotlenienia skóry. Często zaleca się przed masażem próżniowym wypicie znacznej ilości wody, a po zabiegu wykonuje się drenaż limfatyczny . Całość trwa około 30 minut, natomiast efekty widoczne są po 10 zabiegach.

Masaż próżniowy – jakie przynosi efekty?

Jeśli zdecydujesz się na serię masaży próżniowych, możesz spodziewać się wielu ciekawych efektów. Przede wszystkim zmniejszy się tkanka tłuszczowa, co z kolei doprowadzi do elastyczności skóry i redukcji cellulitu. Oprócz tego masaż próżniowy pozwala na udrożnienie naczyń limfatycznych oraz odbudowę i regenerację skóry. Pozbędziesz się także rozstępów, a przy okazji masaż próżniowy pobudza elastynę i kolagen. Zapomnij o obrzękach i przebarwieniach – zabieg doskonale sobie poradzi z tymi problemami. Jeśli chcesz wykonać masaż próżniowy na twarzy to podwójny podbródek oraz opadająca powieka nie będą już więcej dokuczać.