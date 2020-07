Maść propolisowa. Jakie posiada właściwości i jak najlepiej ją stosować?

Maść propolisowa – czym jest propolis?

Głównym składnikiem maści propolisowej jest kit pszczeli, czyli właśnie propolis . Wytwarzany jest przez pszczoły z żywicy drzew oraz krzewów z pomocą pszczelich wydzielin. Jego głównym zadaniem jest zalepianie szpar ula i ochrona przed niepożądanymi drobnoustrojami. Propolis zawiera mnóstwo składników aktywnych, np.: flawonoidy (działają antyutleniająco i przeciwzapalnie ), kumaryny (działają antyoksydacyjnie ), monterpeny (przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe). Propolis to żywiczna substancja w kolorze ciemnożółtym.

Maść propolisowa – co to jest?

Maść propolisowa – jakie ma zastosowanie?

Maść propolisowa – jak zrobić ją samodzielnie?

Choć maść propolisowa jest ogólnie dostępna, warto pomyśleć o domowym sposobie na jej wykonanie. Potrzebujesz do tego: czystego propolisu, wazeliny kosmetycznej , garnka z wodą, naczynia do kąpieli wodnej i pojemnika na maść.

1. W kąpieli wodnej rozpuszczaj powoli propolis z wazeliną aż do jednolitej substancji.

2. Po rozpuszczeniu przecedź mieszankę przez sitko.

3. Możesz opcjonalnie wzbogacić maść o lanolinę.

4. Przelej zawartość do pojemnika na maść i odczekaj do ostygnięcia oraz całkowitego stężenia.