Masz pleśń na parapecie? Tak ją zwalczysz w kilku prostych krokach

Zanim zabierzemy się do pracy, załóżmy ochronne rękawiczki oraz maseczkę. Następnie dokładnie osuszmy parapet, na którym pojawiła się pleśń. Wówczas przelewamy szklankę octu do butelki z atomizerem i zaatakowane miejsce dokładnie spryskujemy. Ocet powinien pozostać na powierzchni przez godzinę. Po tym czasie bierzemy do ręki szczoteczkę i dokładnie szorujemy nią miejsce, gdzie zauważyliśmy pleśń. Na samym końcu usuwamy ocet przy pomocy papierowych ręczników.