Masz w domu taki stanik? Wymień go jak najszybciej

Jak zadbać o stanik?

Niewiele kobiet zdaje sobie sprawę z tego, że pranie stanika w pralce uszkadza fiszbiny, gąbki i ramiączka, przez co po kilku praniach przestaje on idealnie przylegać do piersi. Takiego biustonosza nie da się już "naprawić". Możesz temu zapobiec, piorąc go ręcznie. Jak to zrobić? Do niewielkiej miski wlej ciepłą wodę i rozpuść w niej delikatny detergent, np. płyn do prania dla niemowląt. Wrzuć do niej biustonosz i pozostaw go tak na 15 minut. Pod żadnym pozorem nie szoruj go ani nie wyciskaj. W ten sposób tylko go uszkodzisz. Po kwadransie wyjmij stanik z wody i delikatnie go odsącz. Powieś go na suszarce, przekładając go przez mostek. Piorąc biustonosz w ten sposób, nie straci on swojego kształtu.