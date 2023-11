Mąż Marii Pakulnis zamieszkał ze studentką. Dziś to znana aktorka

Krzysztof Zaleski wrócił do żony

Chociaż Zaleski zdradził żonę, para ostatecznie po kilku tygodniach wróciła do siebie. Kiedy reżyser dowiedział się, że jego żona jest w ciąży, wrócił do niej i już z nią pozostał. Dlaczego zdecydowała się z nim zostać? "Może mu uwierzyłam, że nie umie żyć beze mnie. A potem może myślałam, że wielu mężczyzn skręca na chwilę w bok, ale zawsze wracają do gniazda" - wyjaśniała aktorka w książce. Razem przetrwali do śmierci Zaleskiego w 2008 roku.