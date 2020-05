Metoda OMO. Jak z jej pomocą uratować suche i zniszczone włosy? Prosty sposób dla odżywionych pasm

Jeśli zauważyłaś, że twoje włosy są dalekie od ideału, a przy tym niezwykle zniszczone, suche i łamliwe, spróbuj zastosować metodę OMO. Co ważne, nie musisz dodatkowo zaopatrywać się w kolejne kosmetyki do pielęgnacji włosów, ponieważ wystarczy to, co masz na łazienkowej półce. Metoda OMO już po pierwszym zastosowaniu przyniesie zaskakujący efekt. Na czym polega?